Scenari Immobiliari: Breglia, con nuova politica Usa investitori si spostano su Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 giu - Il real estate mondiale "sta entrando in una nuova era, segnata dalla transizione digitale, dalla crescente attenzione alla sostenibilita' e dal mutato stile di vita post-pandemia.

Sara' un'era complessa da molti punti di vista e in continuo cambiamento, ma con opportunita' interessanti". Lo ha detto Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, durante la presentazione della 33ma edizione del Forum sul settore, l'evento di riferimento per gli operatori del real estate, che si terra' a Rapallo il 19 e 20 settembre e avra' come tema guida "A new era - Una nuova era". In continua evoluzione anche lo scenario macroeconomico, con ricadute anche sul real estate: "La nuova politica americana puo' portare benefici al settore immobiliare, perche' impatta sulle imprese non sulla finanza. I grandi investitori, che continuano ad avere fondi da allocare, si stanno spostando verso l'Europa, che viene percepita come piu' stabile, con una tenuta migliore dell'economia e una maggiore serieta' dei Paesi. Anche l'Italia, con Milano e Roma in prima fila, catalizza interesse crescente. Ma c'e' interesse anche per altri centri, il Paese puo' essere rimesso in funzione", ha detto Breglia. Il presidente di Scenari Immobiliari ha anche sottolineato che "le esigenze abitative e lavorative stanno cambiando, con una domanda crescente di immobili efficienti dal punto di vista energetico e dotati di spazi flessibili.

Allo stesso tempo, le tecnologie proptech stanno rivoluzionando il modo in cui si comprano, vendono e gestiscono gli immobili". In questo contesto, "il settore sta cambiando per restare competitivo e rispondere a una domanda piu' consapevole e dinamica. Come sempre il Forum cerca di proiettare lo sguardo sul domani dell'immobiliare, mettendo in luce ancora una volta le eccellenze di questo settore", ha concluso.

