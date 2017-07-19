Scalo Milano Outlet: vendite saldi +28%, 200mila visitatori in primi 9 giorni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Performance stazionaria, invece, per il food & beverage, che pesa per l'11% delle vendite complessive e conferma i risultati dell'anno precedente. Al contrario il design - pari al 9% delle vendite della struttura - e' definito in una nota come il "segmento piu' distintivo dell'outlet", che 2025 ha accelerato oltre il 20% rispetto all'anno precedente, riflettendo "un crescente interesse dei consumatori per arredamento e home furnishings". In generale, la spesa media complessiva nell'outlet e' aumentata del 6,5%.

Un contributo sempre piu' decisivo arriva dalla clientela internazionale: le vendite tax free sono aumentate del 70%.

La provenienza resta ampia e diversificata, con una presenza consolidata da Middle East e Nord Africa, America Latina, area Cis, Stati Uniti e Canada. Proprio Usa e Canada sono in crescita, un segnale legato anche all'attenzione internazionale generata dai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

