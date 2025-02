Scala: ministro Giuli nomina Melania Rizzoli e Marcello Foa nel cda

Completata la squadra fino al 2028 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - Sono Melania De Nichilo Rizzoli, divulgatrice scientifica ed ex vicepresidente della Regione Lombardia, e Marcello Luigi Foa, giornalista ed ex presidente Rai, i componenti del cda della Fondazione Teatro alla Scala di Milano designati dal ministro della Cultura Alessandro Giuli per il quinquennio 2025-2028. Le nomine arrivano dopo la designazione di Barbara Berlusconi in quota Regione. Si completa cosi' la squadra che entrera' in carica ufficialmente lunedi' prossimo 17 febbraio con il nuovo sovrintendente Fortunato Ortombina. Con loro Claudio Descalzi di Eni, Giacomo Campora di Allianz, Giovanni Bazoli di Fondazione Cariplo e Diana Bracco della Camera di commercio.

