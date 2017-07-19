Scala: al via la serata inaugurale della stagione del Teatro
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - Al via la serata inaugurale della stagione del Teatro alla Scala, con la rappresentazione di 'Una Lady Macbet del distretto di Mcesnk' di Dimitri Sostakovic. Prima dell'opera e' stata eseguito l'inno d'Italia. Nel palco reale sono presenti il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, la senatrice a vita, Liliana Segre, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.
Pochi i rappresentanti del mondo dell'imprenditoria e della finanza. Tra questi Fedele Confalonieri, presidente di MFE-MediaForEurope, l'imprenditrice milanese, Diana Bracco, il presidente di Abi, Antonio Patuelli, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, il finanziere, Francesco Micheli, Barbara Berlusconi, membro del cda della Scala.
