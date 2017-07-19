Scala: al via la serata inaugurale della stagione del Teatro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - Il ministro Giuli ha risposto 'non e' certo una fatica' alla provocazione sul fatto che fosse l'unico ministro in rappresentanza del Governo. 'Li richiamo sempre all'ordine se tendono a dimenticarsi di Milano', ha detto anche il presidente della Lombardia, a proposito della scarsa presenza da parte del governo. L'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, ha rimarcato l'importanza della presenza di rappresentanti dei teatri d'opera e delle istituzioni culturali del mondo. Ha inoltre sottolineato che apre un anno importante per Milano, 'quello delle Olimpiadi invernali'.

Quanto all'opera ha dichiarato che e' stata 'una scelta bella, giusta, coraggiosa'. Sempre sull'opera Fedele Confalonieri ha detto: 'la musica sara' bellissima, ma con i registi di adesso ci sara' da aspettarsi di tutto'. Barbara Berlusconi, prima di entrare, ha ricordato di essere stata anni fa a una prima in compagnia del padre. 'Mio padre l'amava. Anni fa ho avuto il piacere di accompagnarlo a una prima' aggiungendo di 'aver preso con grande impegno' il suo ruolo nel cda della Scala per aiutare il teatro milanese 'a proseguire nel suo straordinario lavoro'. Quanto all'opera, ha evidenziato il tema femminile. Corrado Passera, alla domanda di come vede il sistema bancario, si limitato a dire sorridendo: 'e' in evoluzione'.

emi-dim

(RADIOCOR) 07-12-25 19:01:22 (0426) 5 NNNN