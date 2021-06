Savona: calo spread indica piu' fiducia nella capacita' di reazione dell'economia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 giu - "La fiducia nelle capacita' di reazione dell'economia italiana e' cresciuta, come testimonia la significativa riduzione dello spread tra i tassi dell'interesse dei Btp e dei Bund". Cosi' il presidente della Consob Paolo Savona nell'esame della situazione italiana. Savona nel discorso annuale ricorda l'azione di sostegno della Bce e dell'Europa con la sospensione del patto di stabilita' e il lancio del Nex generation Eu. "Concordiamo sulle valutazioni date per l'insieme di queste decisioni sul miglioramento strutturale del nostro saggio di crescita reale e, di conseguenza, della stabilita' sistemica della nostra economia." Savona ricorda quindi che "il saggio di risparmio delle famiglie italiane rispetto al reddito disponibile e' cresciuto nell'anno del 50% ma, ove si escludano i risparmi investiti nelle societa' quotate, il suo rendimento e' restato piuttosto basso, prossimo a zero. Considerata la consistenza di attivita' finanziarie in mano alle famiglie - aggiunge - ogni punto percentuale di remunerazione si puo' stimare nell'ordine di circa 30 miliardi, quasi il 2% del Pil, la dimensione di una buona manovra di bilancio pubblico del passato. Tenuto conto degli oneri di gestione, il risparmio ha contribuito significativamente a sostenere la stabilita' dei mercati, senza pero' aver prodotto la crescita reale attesa dalla sua 'eutanasia' ipotizzata da Keynes, anche se questo effetto e' oggi il risultato di una crisi insorta per motivi peculiari e contingenti".

Ggz

(RADIOCOR) 14-06-21 12:07:33 (0287) 5 NNNN