Savona: 'tecnologie cambiano la societa' ma non sono nell'agenda della politica'

Sono strumento di innovazione economica, politica e sociale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 27 mag - C'e' un "nuovo ordine ordine geopolitico-economico digitale" che si profila all'orizzonte ma, sorprendentemente, osserva il presidente della Consob Paolo Savona, i policy maker non se ne occupano e pensano sbagliando che la tecnologia possa essere neutrale. Savona interviene al Festival dell'Economia di Trento e osserva: "Parte delle competizioni in atto tra i grandi poteri del mondo, Stati Uniti e Cina in primo luogo, ma anche Russia e India, sono un modo di ottenere la superiorita' tecnologica per cercare di avvantaggiarsi nella conduzione degli affari mondiali rispetto a chi rimane indietro e questa competizione inizia a preoccupare". Secondo Savona "ci si sta impegnando ad affinare la strumentazione tradizionale del mercato monetario e finanziario, comprese le criptovalute e l'euro digitale ma chi si dedica a queste cose? L'innovazione tecnologica non si puo' fermare".

Intervistato dall'economista Marina Brogi, Savona sottolinea come di questi temi se ne parli solo tra pochi esperti e invece "deve diventare un tema nell'agenda politica mondiale, non solo a livello di singolo paese". C'e' da considerare, spiega, che "le tecnologie sono il vero strumento di innovazione economico, sociale e politico sia dove ci sono le democrazie ed anche, anzi, soprattutto dove non ci sono perche' di fronte a una situazione in cui l'alternativa e' 'proibire o permettere', si restringerebbe il grado di controllo sociale, degli individui che le oligarchie oggi sono in grado di esercitare". Le tecnologie "sono il vero strumento di mutamento della societa'" aggiunge e sono ben visibili nel conflitto in Ucraina con le operazioni militari che si sviluppano sulla base delle informazioni fornite dai droni: "la tecnologia fa gia' parte dei conflitti bellici che, data la mia eta' speravo che non potessero piu' verificarsi, ma ho sbagliato previsione".

Ggz

