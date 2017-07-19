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            Save the Children: caro-petrolio ipoteca aiuti per 1,5 milioni di bambini

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ago - La volatilita' dei prezzi del petrolio - arrivato a 90 dollari al barile - causata da sei mesi di conflitto in Medio Oriente, fa lievitare i costi di distribuzione degli aiuti a livello globale. Cio' potrebbe impedire di raggiungere - con interventi salvavita - 1,5 milioni di bambini in meno rispetto a quanto previsto. A lanciare l'allarme e' Save the Children. L'analisi ha rivelato che, dal 28 febbraio, i costi di distribuzione degli aiuti sono aumentati di circa 13 milioni di dollari.

            com-sma.

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