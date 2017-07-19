Save: partnership con Fondazione Milano Cortina per organizzazione aeroportuale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 7 nov - La Fondazione Milano Cortina 2026 e il gruppo Save siglano una partnership per mettere a disposizione i suoi 178 voli giornalieri a Venezia, tra arrivi e partenze, e prevedendo ogni accorgimento necessario quale, ad esempio, la gestione dell'arrivo anche in una sola giornata di migliaia di bagagli fuori misura.

A questi collegamenti si aggiungeranno 46 voli giornalieri dell'aeroporto di Treviso e 48 dell'aeroporto di Verona che, insieme a Venezia, accoglieranno gli spettatori che assisteranno alle gare previste nelle sedi Olimpiche e Paralimpiche.

"Attraverso una gestione attenta e coordinata degli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia - si legge in una nota del Gruppo - Save garantira' flussi efficienti, sicurezza operativa e qualita' nei servizi, contribuendo a rendere ogni arrivo il preludio ideale a un evento globale come Milano Cortina 2026. I viaggiatori della famiglia Olimpica e Paralimpica troveranno inoltre un'accoglienza caratterizzata da un vero e proprio spirito dei Giochi, attraverso spazi e servizi dedicati all'interno dell'aeroporto di Venezia, designato 'port of entry'".

Si prevede che le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 accoglieranno 2 milioni di tifosi e oltre 3.500 atleti da piu' di 90 paesi del mondo, a cui si aggiungono federazioni, tecnici, delegazioni, media e broadcaster, che vivranno l'emozione unica di questo straordinario evento globale.

