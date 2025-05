Satelliti: Urso, da Kubilius conferma strategicita' Fucino nei piani Ue

Sara' centro controllo per programma Iris2 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - 'Il commissario Kubilius mi ha confermato la strategicita' del Fucino, dell'Abruzzo e dell'Italia nell'avventura spaziale europea: come dice il commissario questo sara' il secolo dello spazio e l'Italia sara' protagonista nei progetti dell'Ue'. Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha accompagnato il commissario Ue alla Difesa e allo Spazio, Andrius Kubilius, in visita al Centro spaziale di Telespazio al Fucino. Urso ha ricordato l'importanza del centro abruzzese 'per i programmi che ha sviluppato con Galileo e con quelli che deve sviluppare con Iris2 (programma di connessione via satellite, ndr) di cui questa base sara' uno dei principali centri di controllo europei'.

'E' importante' - ha concluso - che l'Italia sappia 'mantenere la capacita' di sviluppo scientifico, tecnologico, di ricerca e di conseguenza della grande professionalita' del lavoro in questo campo in Italia.

Fon

(RADIOCOR) 26-05-25 12:22:30 (0281)PA,SPACE 5 NNNN