Sargomma: al via lavori nuova sede in area ex Pininfarina a Grugliasco

Progetto sostenuto da Intesa Sanpaolo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 mar - Al via i lavori di edificazione della Nuova Sargomma nell'area dell'ex stabilimento Pininfarina a Grugliasco, sostenuti da Intesa Sanpaolo. Qui sorgeranno sede e polo produttivo di Sargomma Societa' Benefit, azienda attiva negli stampati in gomma per i settori automotive, agricoltura, industria, movimento terra e nautico. Oggi la posa del primo pilastro, cui hanno partecipato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco della Citta' di Grugliasco Emanuele Gaito, il ceo di Sargomma Brigitte Sardo, e Stefano Cappellari, Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna Intesa Sanpaolo. Sargomma SB e Citta' di Grugliasco avevano annunciato il recupero dei circa 11.000 metri quadrati in stato di abbandono nella primavera del 2019. I lavori di progettazione e preparazione all'effettiva demolizione del vecchio corpo fabbrica degli anni Cinquanta sono proseguiti anche durante il periodo pandemico. L'obiettivo finale, in condivisione con la Citta' di Grugliasco, punta alla riqualificazione dell'intero contesto che orbita attorno all'area: maggiore occupazione, contaminazione culturale e offerta formativa. Intesa Sanpaolo ha affiancato Sargomma SB fin dalle prime fasi del progetto. Il Gruppo bancario sostiene l'azienda in un'ottica di filiera, accompagnandola in un processo di crescita competitiva e di espansione, che vedra' coinvolte anche altre realta' del settore automotive piemontese.

'Nonostante la complessita' del momento, pensiamo che l'impegno costante verso la professionalita' e per la qualita', non soltanto nella produzione, possa fare da leva motivazionale anche per le altre imprese del territorio', ha commentato Brigitte Sardo, ceo di Sargomma SB. 'Il progetto di Sargomma e' un investimento coraggioso, con importanti ricadute per il territorio. Intesa Sanpaolo lo sostiene con convinzione, con un piano finanziario e consulenza su misura', ha aggiunto Stefano Cappellari, Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo.

