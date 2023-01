Sardegna: via libera Ue a risorse per sistema idrico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cagliari, 23 gen - Dalla Commissione europea arriva il via libera al piano di investimenti per la Sardegna, sul sistema idrico e su quello relativo alle acque reflue. Nello specifico si tratta del piano compreso nel Programma regionale Fesr 21-27 da 50 milioni di euro. Ad annunciarlo e' il presidente della Regione Christian Solinas che sottolinea come sia possibile, ora, dare 'immediata attuazione e ottenere il rimborso delle spese relative agli interventi strategici per il miglioramento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue, l'ottimizzazione della fornitura di acqua potabile e la riduzione delle perdite d'acqua nei sistemi di distribuzione'.

Il principale beneficiario delle risorse sara' Abbanoa, gestore del servizio idrico integrato della Sardegna. 'E' evidente e in assoluta continuita' con i primi atti di governo, l'impegno della Regione per modernizzare il sistema idrico regionale nel suo complesso in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia - aggiunge Solinas -. Il via libera agli investimenti previsti nel piano regionale andranno a incidere sull'efficienza del sistema relativo all'uso potabile e alla depurazione e rappresentano una ulteriore conferma del buon operato della Regione, che fin dal principio ha prestato la massima attenzione al mondo dell'acqua (compresi gli usi irriguo e industriale), e alla necessita' di combattere attivamente il problema delle condotte ammalorate, causa di dispersione idrica. Fin dall'inizio della Legislatura - prosegue il presidente - abbiamo ritenuto urgente avviare quegli interventi strategici per lo sviluppo infrastrutturale delle opere idriche, necessarie per garantire l'approvvigionamento di risorsa e per garantire efficienza anche nella depurazione in chiave di tutela dell'ambiente'.

Col-Mad

