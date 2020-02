Sardegna: Solinas, chiedero' al governo l'Alta Velocita' Cagliari-Sassari

Tempo percorrenza deve essere di un'ora invece di 3-4 ore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 feb - "Abbiamo tre priorita' infrastrutturali in Sardegna, la prima e' il completamento delle quattro corsie in tutta la rete stradale. Il secondo e' l'alta velocita' ferroviaria: chiedero' al governo di avere l'Alta Velocita' nell'Isola, sulla tratta Cagliari-Sassari, con derivazione su Olbia". Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas nel forum promosso da Radiocor. "Non basta il passaggio dal binario unico al doppio binario - ha sottolineato -: in Sardegna c'e' bisogno di un grande progetto infrastrutturale sul ferro. Accorciare i tempi di percorrenza tra Cagliari e Sassari e tra Sassari e Olbia, e contenerli entro un'ora di percorrenza invece delle 3-4 ore attuali, consentirebbe un piano industriale dell'Isola completamente diverso: non piu' per poli ma estensivo, in modo da rilanciare l'economia e contrastare lo spopolamento". "La terza grande infrastruttura da realizzare in Sardegna - conclude Solinas - e' la dorsale energetica del metano". A realizzarla, ha ricordato il governatore dell'Isola, sara' Snam (con Italgas). Il progetto prevede due direttrici: "il tronco Sud ha gia' acquisito una sere di pareri favorevoli; ed e' partita anche la progettazione della parte nord. La realizzazione richiedera' tre anni per ciascun tronco, dalla data approvazione".

Fro

(RADIOCOR) 19-02-20 18:43:37 (0595)ENE,PA,INF 5 NNNN