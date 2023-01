Sardegna: piano da 110mln per interventi post alluvione 2020 a Bitti nel nuorese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cagliari, 23 gen - Centodieci milioni di euro per sistemare Bitti, il comune del nuorese che nel 2020 e' stato devastato dall'alluvione.

L'annuncio delle opere programmate e' stato dato nel corso dell'incontro di sabato tra l'amministrazione comunale e l'assessore regionale ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu. 'Una pianificazione - ha detto l'esponente della Giunta Solinas - che programma interventi per mettere in sicurezza il paese anche nell'ipotesi di eventi eccezionali come l'ultima alluvione del 2020. Oggi, nel ricordo di quei fatti, costati vite umane e capaci di causare danni per centinaia di milioni, abbiamo il dovere di impegnarci al massimo affinche' nessuno debba piu' rivivere una simile tragedia. Per questa ragione la Giunta regionale attribuisce carattere prioritario agli interventi che devono essere realizzati a Bitti'. Le opere programmate hanno un valore di circa 110 milioni di euro: 89,7 milioni per quelle da realizzarsi nel centro abitato e 20,5 milioni per quelle all'esterno. 'Le opere interne all'abitato - ha sottolineato l'assessore - avranno un iter piu' veloce rispetto a quelle esterne e saranno quindi piu' rapidamente cantierabili. Si tratta di interventi importanti che dovranno essere realizzati in piu' fasi.

Parliamo dell'adeguamento dei canali tombati e a cielo aperto esistenti, della realizzazione di nuovi canali, di nuovi attraversamenti e delle opere all'esterno del paese'.

Col-Mad

