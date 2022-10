Sardegna: Mims, firmato protocollo per mobilita' ferroviaria e stradale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ott - 'Con questo Protocollo si affronta in modo serio il tema del ritardo infrastrutturale di cui soffre la Sardegna per assicurare sistemi di mobilita' moderni e all'altezza delle legittime aspettative delle persone e delle imprese', ha detto il Ministro Giovannini. 'Il potenziamento della rete ferroviaria, i collegamenti con i porti e l'adeguamento della rete viaria sono elementi indispensabili per accelerare lo sviluppo dell'economia della Sardegna nel rispetto della tutela dell'ambiente, elemento irrinunciabile per assicurare la sua sostenibilita' nel tempo. Alla Sardegna va dedicata un'attenzione particolare per migliorare l'accessibilita', anche se il solo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Mims - ricorda il Ministro - assegna gia' oltre 1,2 miliardi di euro alla Sardegna, destinati al potenziamento delle ferrovie e ad aumentare la sicurezza delle strade attraverso sistemi di controllo innovativi e tecnologici (458 milioni), al settore idrico (203,2 milioni), al rinnovo del parco autobus (138 milioni), all'acquisto di nuovi treni (15,2 milioni), alla mobilita' ciclistica (42,4 milioni), all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (56,3 milioni), alla rigenerazione urbana (42,2 milioni), al potenziamento dei porti (170 milioni) e alle ferrovie storiche (62 milioni), agli interventi per le aree interne (4,2 milioni), alle zone economiche speciali (10 milioni)'.

