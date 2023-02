Sardegna: Ita e AeroItalia in corsa per continuita' da Alghero per Roma e Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cagliari, 13 Feb - Verso l'assegnazione delle rotte in continuita' territoriale, ossia a tariffe agevolate, da Alghero per Roma e Milano. Oggi, negli uffici dell'assessorato regionale dei Trasporti a Cagliari, sono state aperte le buste della gara per l'affidamento del servizio di trasporto aereo in continuita' territoriale da e per Alghero per il periodo dal 17 febbraio 2023 al 28 ottobre 2023. "Per gestire le rotte agevolate con Roma e Milano, sono pervenute le offerte delle compagnie AeroItalia e Ita - fanno sapere dalla Regione -. Sulla Alghero-Roma Fiumicino (la base d'asta era di 3.198.550,94 euro netti, 3.518.406,03 lordi), Aeroitalia ha offerto un ribasso del 10% (2.878.695,85 euro netti), Ita dello 0,11% (3.195.032,53 euro netti). Per la Alghero-Milano Linate (base d'asta 2.008.102,05 euro netti, 2.208.912,25 euro lordi) Ita ha offerto un ribasso dello 0,15% (2.005.089,90 netti), Aeroitalia nessun ribasso".

Prima di procedere all'assegnazione definitiva delle rotte agevolate su Alghero, oltre a verificare la documentazione pervenuta, la commissione aggiudicatrice dovra' aspettare la scadenza, fissata per domani, per presentare eventuali offerte per gestire il servizio senza esclusiva e senza compensazione.

