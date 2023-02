Sardegna: Ita e AeroItalia in corsa per continuita' da Alghero per Roma e Milano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 feb - 'Con l'aggiudicazione delle rotte agevolate anche su Alghero - commenta il presidente della Regione, Christian Solinas - stiamo sistemando l'ultimo tassello per completare il quadro della continuita' territoriale fra i tre nostri aeroporti e quelli di Roma e Milano garantendo cosi' il diritto alla mobilita' a tutti i sardi. Sconfiggendo il peggior disfattismo, di chi vuole trasformare in scontro politico la battaglia di tutto un popolo, passo dopo passo stiamo portando a termine un percorso difficile e disseminato di ostacoli a causa dell'eccessiva rigidita' delle norme europee e della altrettanto scarsa elasticita' di chi le applica senza tener conto delle specificita' geografiche e strutturali della nostra Isola'. Prossimo appuntamento per il capo dell'esecutivo regionale, Bruxelles.

'Dopo l'aggiudicazione di queste ultime rotte, che chiude una fase della nostra continuita' territoriale - aggiunge il presidente Solinas - saremo a Bruxelles per avviare un confronto immediato e individuare con la Commissione europea, e con il sostegno del Governo e di tutte le forze politiche, sociali e imprenditoriali sarde, nel pieno rispetto delle norme sulla concorrenza, un nuovo modello di continuita' piu' vicino alle esigenze della Sardegna'.

'Qualunque altro esito sarebbe stato inaccettabile - afferma l'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro - ma non possiamo non constatare che l'aver riportato i voli in continuita' anche ad Alghero e' un risultato straordinario per i tempi con i quali si e' proceduto visto che sono trascorsi solo 45 giorni dalla gara andata deserta.

Straordinario anche per le soluzioni tempestivamente adottate, perche' il regolamento europeo non disciplina il caso dell'assenza di offerte per l'aggiudicazione delle rotte, e per la collaborazione e il sostegno ricevuti dal ministero dei trasporti e dall'Enac'.

