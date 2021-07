Sardegna: Franco, massimo impegno per tutto il sostegno necessario dopo incendi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 lug - "Vorrei esprimere la massima solidarieta' del Governo nei confronti di tutti coloro che stanno subendo le ripercussioni degli incendi in Sardegna. Il governo, attraverso la protezione civile, e la Regione autonoma sono impegnati per affrontare l'emergenza nel modo piu' tempestivo ed efficace possibile.

La priorita' ora e' mettere in campo tutte le iniziative per assicurare la sicurezza popolazione e limitare danni al territorio; la protezione civile e' anche impegnata nella valutazione dei danni ed e' in corso un'interlocuzione con la Regione per valutare l'adozione di misure emergenziali di ripristino che saranno definite nei prossimi giorni. Una volta acquisiti dati e informazioni necessari, la protezione civile valuta se ricorrano le condizioni per lo stato di emergenza che deve essere dichiarato dal Consiglio dei ministri, la delibera puo' disporre lo stanziamento di risorse a valere sul Fondo emergenze nazionali per i primi interventi emergenziali di assistenza alla popolazione e ripristino della funzionalita' di servizi pubblici e infrastrutture strategiche; con successiva delibera possono essere assegnate ulteriori risorse per immediato sostegno al tessuto economico e sociale; la delibera definisce anche il perimetro delle aree interessate, cui puo' far seguito la sospensione degli adempimenti tributari per i comuni interessati; nella fase successiva il governo puo' approvare con provvedimento di legge ulteriori misure di sostegno per il riavvio delle attivita' economiche e sostegno al territorio. E' e sara' massimo l'impegno a fornire tutto il sostegno necessario alle aree colpite anche con eventuali norme e relativa copertura finanziaria". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco al question time sull'emergenza in Sardegna:.

