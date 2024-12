Sardegna: Forum energia, offshore utili per diversificazione fonti rinnovabili -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cagliari, 4 dic -'L'obiettivo e' facilitare un confronto coi cittadini e le comunita' locali, per far luce sulle opportunita' economiche e sociali relative allo sviluppo del mercato e della filiera industriale dell'eolico offshore. Il futuro energetico della Sardegna necessita del sostegno e del contributo delle rinnovabili dal mare. Su questo fronte, siamo a disposizione della stampa locale per aiutare a rappresentare i fatti con obiettivita' e rigore scientifico, avendo tutti a cuore e come obiettivo principale la corretta e trasparente informazione sull'eolico offshore in riferimento al suo inserimento nell'ambiente e nel paesaggio', prosegue Mamone Capria.

'Siamo consapevoli che ci sono delle specificita' nei nostri territori legati a un patrimonio storico, culturale ed ambientale unico, ma la produzione di energia da fonti rinnovabili non deve essere rallentata. Occorre solo equilibrio e buon governo nelle scelte ed e' per questo che fin dal suo insediamento abbiamo cercato il confronto con la Presidente della Regione, Alessandra Todde, per condividere con Lei lo scenario attuale dei progetti di eolico offshore all'attenzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. E' fondamentale costruire un percorso di dialogo e di comunicazione mirato e veritiero, finalizzato a promuovere una Sardegna piu' libera dalle fonti fossili e piu' competitiva, proteggendo gli aspetti culturali e ambientali. Ringrazio Legambiente Sardegna per aver consentito questo primo punto d'incontro e siamo ottimisti che nelle prossime settimane la comunicazione migliorera' e i profili di opportunita' e di crescita sostenibile per l'isola emergeranno'.

