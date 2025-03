Sardegna: Enac intitola l'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda all'Aga Khan

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - Il Consiglio di amministrazione dell'Enac ha deliberato l'intitolazione dell'Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda alla memoria del Principe Karim Aga Khan IV, 'riconoscendo il suo straordinario contributo allo sviluppo del turismo in Sardegna'. Lo comunica lo stesso Ente nazionale per l'aviazione civile in una nota. La decisione, si spiega, fa seguito alla richiesta ufficiale presentata dal Comune di Olbia, che ha sottolineato l'importanza dell'Aga Khan nella trasformazione economica e culturale della regione. Nel 1963, il principe fondo' la compagnia aerea Alisarda, poi evoluta in Meridiana e, successivamente, in Air Italy, facilitando l'accesso all'isola cosi' determinando la crescita economica e sociale dell'isola, con importanti ricadute occupazionali.

Inoltre, fu determinante nella costruzione dell'aeroporto stesso.Analogamente a come si e' proceduto per l'intitolazione dello scalo di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi, si legge sempre nel comunicato, 'l'istanza di modificare la denominazione aeroportuale risulta di competenza di Enac'. Il CdA ha, pertanto, 'dato mandato al Direttore Generale f.f. affinche', dopo che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sentiti gli assetti istituzionali, avra' espresso le proprie valutazioni, provveda a formalizzare l'intitolazione dello scalo di Olbia-Costa Smeralda al Principe Karim Aga Khan IV mediante l'adozione della relativa ordinanzada parte del Direttore Territoriale competente, dandone informazione a tutti i soggetti interessati e chiedendo alla societa' di gestione di provvedere agli adempimenti connessi alla nuova denominazione'.

