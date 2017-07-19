Sardegna: Consulta annulla decadenza Todde, resta presidente Regione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,15 ott- La Corte ha osservato che le pur gravi fattispecie contestate alla Presidente eletta (tra le quali, la mancata nomina di un 'mandatario elettorale', avente il compito di raccogliere i fondi della campagna elettorale, e la produzione una dichiarazione sulle spese sostenute, con relativo rendiconto, caratterizzata da diverse non conformita' rispetto alle previsioni di legge) non sono riconducibili a quelle che, in modo esplicito, la legge numero 515 del 1993 ha selezionato come ipotesi di ineleggibilita' e, quindi, di decadenza.

Nell'imporre la decadenza al Consiglio regionale, sulla base dei fatti cosi' accertati, il Collegio di garanzia elettorale ha, pertanto, esorbitato dai propri poteri, cagionando una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione Sardegna.

La Corte ha anche precisato che rimane impregiudicata la questione relativa alla possibilita' di riqualificazione dei fatti, che e' rimessa al giudice civile, competente per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Nel caso di specie, l'ordinanza-ingiunzione impugnata, ora da intendersi depurata dal contenuto che ridondava in turbativa dell'autonomia regionale costituzionalmente protetta, ha formato oggetto del giudizio civile promosso dalla dottoressa Todde dinanzi al Tribunale di Cagliari, che l'ha confermata, quanto alla sanzione pecuniaria irrogata, con sentenza 28 maggio 2025, numero 848.

