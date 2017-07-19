Sanita': Zangrillo, farmacie al centro per renderla piu' semplice e capillare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - 'Oggi sono a San Maurizio d'Opaglio per l'inaugurazione della farmacia comunale rinnovata e del nuovo magazzino automatizzato. Un intervento importante per migliorare concretamente i servizi ai cittadini. Grazie anche alle semplificazioni introdotte, le farmacie di servizio sono sempre piu' un centro vitale del nostro Paese: vaccinazioni anche per gli over 12, telemedicina, esami diagnostici direttamente nel Comune di residenza. Un modello fondamentale per un'Italia che vuole garantire sempre maggiore attenzione ai suoi cittadini over 70'. Cosi' il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, all'inaugurazione del rinnovamento della farmacia comunale di San Maurizio d'Opaglio, in provincia di Novara.

Il ministro ha poi continuato: 'Sono orgoglioso di essere qui, perche' con esperienze come queste si continuano a dare risposte alle esigenze delle comunita'. E le risposte alle esigenze degli italiani sono il cuore della buona politica che piace a noi'.

com-ale.

