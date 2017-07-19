Sanita': Zangrillo, contratto chiuso, ora subito al lavoro su rinnovo 2025-2027
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ott - 'La firma definitiva del contratto del comparto sanita' 2022-2024 e' un importante risultato per il settore. La trattativa e' stata molto complicata, ma e' fondamentale essere giunti alla fine.
Ora bisogna guardare immediatamente al prossimo contratto 2025-2027 per dare continuita' alla contrattazione. Gli aumenti medi sono pari a circa 170 euro mensili'. Cosi' il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, commentando il via libera definitivo al contratto del comparto Sanita'. Zangrillo ha sottolinenato l'importanza degli 'incrementi delle indennita' specifiche, tra cui quella del pronto soccorso, che puo' arrivare anche a 500 euro.
Importanti anche gli arretrati visto che il contratto viene firmato nel 2025. Ora dobbiamo rendere effettivi gli stanziamenti per la tornata contrattuale 2025-2027'.
