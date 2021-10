Sanita': "Verso una nuova sanita' di prossimita'", il 14 evento Sole24Ore-Rekeep

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 ott - La pandemia ha mostrato come l'intero settore della sanita' abbia bisogno di nuovi investimenti per recuperare anni e anni di tagli e abbandono. Uno studio realizzato da Nomisma per Rekeep, capofila del principale gruppo italiano attivo nell'integrated facility management, ha messo a fuoco quali sono gli investimenti strutturali necessari per accelerare il percorso verso la realizzazione o il potenziamento di Ospedali di comunita', Case della comunita' e Residenze sanitarie assistenziali, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: una serie di interventi aggiuntivi rispetto a quanto gia' finanziato dal Pnrr che potrebbero essere realizzati raggiungendo l'obiettivo del consumo di suolo zero, tra riqualificazioni di strutture esistenti e interventi di demolizione e ricostruzione. Per tracciare un quadro degli interventi infrastrutturali che consentirebbero di migliorare prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, rafforzare il processo di patient engagement, riducendo nel contempo i tempi di attesa per le prestazioni e le emissioni in atmosfera, giovedi' 14 ottobre Il Sole 24 Ore organizza dalle 16.30 alle 18.30 in collaborazione con Rekeep l'evento digitale "Verso una nuova sanita' di prossimita'". La partecipazione e' gratuita previa registrazione. Per informazioni e iscrizioni: ilsole24ore.com/nuova-sanita.

