Sanita': vaccini anti-influenzali, rischio Babele tra le Regioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 giu - Sotto la lente in particolare c'e' la mancata indicazione da parte del ministero per il vaccino trivalente adiuvato, indicata come best practice dal Calendario per la vita al di sopra dei 70 anni di eta'. Una scelta che concilierebbe appropriatezza clinica e di farmacoeconomia. Spiega Paolo Bonanni: 'Nelle sole Regioni Piemonte e Lombardia il range di risparmi possibili - fornendo contestualmente con maggiore probabilita' una piu' elevata efficacia sul campo per gli anziani - oscillerebbe tra circa 361.000 euro e circa 514.000 euro se si utilizzasse il vaccino anti influenzale trivalente adiuvato, rispettivamente al di sopra dei 75 o al di sopra dei 70 anni, calcolando una copertura del 70%. E si tratta di calcoli comunque prudenziali, che considerano un costo di 30 centesimi inferiore per il trivalente adiuvato rispetto al quadrivalente (spesso e' un po' superiore). Quest'anno, come lo scorso del resto, eravamo nella favorevolissima situazione in cui il vaccino raccomandato dalle societa' scientifiche come piu' adatto per la popolazione piu' anziana costa pure di meno. Eppure molte Regioni non ne hanno approfittato,

spendendo di piu''. Bag

