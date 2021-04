Sanita': Upmc, al via assistenza domiciliare digitale, progetto da 10 mln

Nell'ambito della prima filiera della sanita' 4.0 in Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 apr - Upmc, University of Pittsburgh medical centre, introduce in Italia un nuovo modello di assistenza domiciliare digitale post Covid-19. Il progetto si inquadra nell'ambito della filiera della sanita' 4.0 "Bi-Rex for Life Science", hub policentrico nato a Bologna su impulso della filiera biomedicale promossa da Upmc in qualita' di socio fondatore del consorzio Birex.

Il progetto sara' implementato, nei prossimi 36 mesi, in collaborazione con le strutture ospedaliere in Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Sicilia e ha un valore, secondo quanto risulta a Radiocor, di 10 milioni di euro.

Upmc Italy e' la divisione italiana della University of Pittsburgh Medical Center, con sedi a Roma, Palermo, Chianciano Terme e Mirabella Eclano. 'Con l'esplosione della pandemia da Covid-19, e le conseguenti criticita' riscontrate in numerose strutture sanitarie, e' emersa l'urgenza di introdurre nuovi modelli per migliorare l'efficienza, la flessibilita' e l'accesso ai servizi sanitari" , commenta Giovanni Vizzini, direttore medico-scientifico di Upmc. 'La nostra proposta - aggiunge - introduce un nuovo paradigma di assistenza sanitaria sempre piu' immediata, accessibile e personalizzata, che va oltre l'attuale emergenza: e' potenzialmente applicabile a molti altri settori della medicina, dal trattamento delle malattie croniche e la psicoterapia, alla gestione della catena di distribuzione dei farmaci. Il Ssn e i cittadini italiani potranno beneficiare di un nuovo modello organizzativo che, grazie alla tecnologia, protegge i pazienti vulnerabili, riduce i costi, raccoglie dati utili per un'assistenza sempre piu' accurata e fornisce trattamenti ai pazienti nella tranquillita' delle loro case'.

