Sanita': tutela lavoro malati oncologici, nuova legge prolunga il comporto a 2 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 lug - Conservazione del 'posto' fino a due anni dagli attuali sei mesi per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con tumore, malattie invalidanti o croniche anche rare, che presentino un'invalidita' di almeno il 74%. Un periodo che nel caso degli autonomi si traduce in un massimo di 300 giorni di assenza nell'anno solare. In ogni caso il 'comporto', che potra' essere continuativo o frazionato, non sara' retribuito ne' sara' computato ai fini dell'anzianita' di servizio o a fini previdenziali. Queste le principali novita' della legge 'Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche', approvata all'unanimita' dal Senato dopo il via libera bipartisan incassato a marzo da Montecitorio. Nel dettaglio, per i lavoratori dipendenti arriva una serie di garanzie in piu': la proroga del congedo a 24 mesi, la possibilita' di riscattare questo periodo versando contributi volontari, la disponibilita' di 10 ore l'anno in piu' di permesso per visite e analisi oltre a quelle gia' riconosciute dalla legge e dai contratti collettivi, l'accesso prioritario allo smart working ma solo al termine del congedo e se 'compatibile con le mansioni svolte', la certificazione semplificata delle malattie da parte del medico di famiglia o dello specialista. Nasce infine un fondo da 2 milioni di euro destinato a premi di laurea alla memoria di pazienti oncologici.

