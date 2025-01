Sanita': Tar Lazio respinge richiesta sospensiva tariffario Lea che resta in vigore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - Le nuove tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica in attuazione dei Livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale, cosi' come ridefinite dal decreto del ministro della Salute Orazio Schillaci del 25 novembre 2024, restano in vigore: lo ha deciso il Tar del Lazio nell'ordinanza 696/2025 con cui la Sezione III quater ha rigettato la richiesta di sospensiva del Dpcm che era stata presentata dagli ambulatori privati accreditati e fissa al 27 maggio prossimo l'udienza di merito. Una parte delle strutture, riunite nella Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalita' privata (Uap), hanno immediatamente annunciato ricorso al Consiglio di Stato. Secondo i ricorrenti, 'preoccupa il cambiamento di orientamento del Tar Lazio rispetto alla precedente sospensione del tariffario con decreto monocratico', avvenuta il 30 dicembre scorso ma sulla quale il Tar aveva fatto retromarcia gia' il giorno seguente, 'nella quale - proseguono - il giudice aveva chiaramente riconosciuto che il decreto ministeriale e' stato adottato dopo oltre 20 anni dall'ultimo aggiornamento escludendo dunque la sussistenza di un'urgenza tale da giustificare un'applicazione immediata senza adeguate misure di compensazione'. Proprio mercoledi' scorso in risposta al question time alla Camera sulle nuove tariffe il ministro Schillaci aveva sottolineato che 'il nuovo decreto impiega circa 550 milioni in piu'' rispetto alle precedenti tariffe e che prevede 'un incremento del finanziamento per le prestazioni di laboratorio di oltre 270 milioni di euro, di oltre 121,9 mln per le visite specialistiche e di oltre 56,7 mln di euro per le terapie'.

