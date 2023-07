Sanita': spesa per digitale a 1,8 mld (+7%) nel 2022 ma fascicolo sanitario "lento"

Studio I-Com su digitalizzazione cure anche in ottica Pnrr (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 lug - Nel 2022 la spesa per la sanita' digitale in Italia e' cresciuta del 7% rispetto al 2021, raggiungendo quota 1,8 miliardi, ma e' ancora lenta la diffusione nell'uso del Fascicolo sanitario elettronico (Fse) che nel corso del 2023 e' stato utilizzato almeno una volta solo dal 35% dei cittadini. Sono alcuni degli spunti contenuti nello studio "Il digitale a supporto della sanita' territoriale. Quali modelli organizzativi?" realizzato dall'Istituto per la competitivita' (I-Com) e presentato nel corso di un dibattito promosso insieme a Doctolib, tech company nata in Francia nel 2013 e attiva in Italia dal 2021. Malgrado l'ancora scarso uso del Fse gli strumenti digitali - come emerge ancora dallo studio - stanno trovando comunque ampio spazio anche nel campo della salute: piu' della meta' degli italiani ha scelto internet per identificare possibili diagnosi e il 42% per cercare informazioni su sintomi e patologie prima di una visita. Il 73% degli specialisti, il 79% dei medici di medicina generale e il 57% degli infermieri utilizza applicazioni di messaggistica per comunicare con i pazienti. Gia' prima del Covid circa un italiano su quattro accedeva a una app per trovare le farmacie piu' vicine e quelle di turno e il 15% se ne serviva per avere informazioni sulle medicine e leggerne i foglietti illustrativi. Tra i vantaggi della digitalizzazione c'e' proprio la possibilita' di raggiungere piu' facilmente un numero maggiore di persone e, come previsto dalle riforme e dagli investimenti legati al Pnrr, avvicinare la sanita' ai pazienti, contribuendo anche a ridurre le disparita' di accesso e i tempi di attesa.

