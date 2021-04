Sanita': Speranza, ripartenza del Paese passa dal rilancio del Servizio sanitario

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 apr - 'La prima mattonella per il rilancio dell'Italia e' il rilancio del Servizio sanitario nazionale. Ma perche' questo sia possibile abbiamo bisogno di un grande Patto Paese, che tenga insieme il personale, le imprese, i sindacati e la scienza. Dobbiamo lavorare tutti insieme e credo che il Governo di muovera' convintamente in questa direzione. Ci sono le risorse in arrivo dal Recovery Plan ma non solo queste: servono risorse e serve la volonta''. Cosi' il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto al convegno "Riapri Italia", organizzato al Senato da Fratelli d'Italia. Cuore del rilancio del Servizio sanitario sono le cure sul territorio: 'Vorrei portare l'assistenza domiciliare per le persone con piu' di 65 anni sopra il 10% - ha annunciato Speranza - e quindi al di sopra della media europea, dall'attuale 4% che ci vede ultimi nell'Ue. La "casa come primo luogo di cura" dev'essere, insieme alla digitalizzazione, il simbolo della grande operazione sul territorio su cui deve basarsi la riforma del Ssn'.

