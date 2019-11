Sanita': Speranza, problematica autonomia regionale sulla farmaceutica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 nov- "Sarebbe problematica l'autonomia regionale nel settore della farmaceutica la cui regolamentazione e' affidata a livello centrale all'Aifa". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di un'audizione alla Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul regionalismo differenziato sottolineando che gia' sentenze della Consulta hanno stabilito che scelte terapeutiche sull'appropriatezza "non posso essere affidate alla discrezionalita' della politica ma basate sulle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite". "Nel caso in cui una regione attivi i poteri sostitutivi sull'equivalenza terapeutica o il payback - continua Speranza - un'analisi della giurisprudenza in materia indica chiaramente come le valutazioni rappresentano espressione dei livelli essenziali di assistenza concernenti diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione".

Dif

(RADIOCOR) 14-11-19 12:37:41 (0286)SAN 5 NNNN