Sanita': Speranza, in 3 anni 10 miliardi in piu' sul Fondo sanitario nazionale

Con il Recovery Plan in arrivo altri 20 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 set - 'Abbiamo aperto una nuova stagione di investimenti sulla sanita'. Dopo anni in cui il Fondo sanitario nazionale cresceva solo di 1 miliardo l'anno, in tre anni abbiamo stanziato 10 miliardi in piu'. Risorse a cui si sommano i 20 miliardi del Pnrr.

Abbiamo invertito una tendenza sbagliata. Ma serve fare ancora molto di piu' in questa direzione perche' ogni euro investito nella salute pubblica e' un investimento sulla qualita' di vita delle persone. L'Italia e' un Paese di cui prendersi cura'. Cosi' su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

