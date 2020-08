Sanita': Speranza, 'Mezzo miliardo in decreto agosto su piano anti liste attesa'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ago - 'Nel decreto che stiamo discutendo in queste ore c'e' la risposta a un'interrogazione che mi era stata posta da Fratelli d'Italia sulle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie sospese e rinviate durante l'emergenza Covid, che hanno aggravato un problema gia' pesante prima della pandemia. Si tratta di mezzo miliardo di euro che ho chiesto al ministro dell'Economia per un piano straordinario affinche' il nostro Ssn possa recuperare visite mediche, interventi e prestazioni diagnostiche che in questi mesi di Covid non siamo riusciti ad affrontare'. Cosi' il ministro dela Salute Roberto Speranza nel corso dell'informativa al Senato sulle misure

per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

