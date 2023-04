Sanita': Schillaci, verso chiusura su decreto nuovi Livelli essenziali assistenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 apr - 'Spero che nei prossimi giorni finalmente riusciremo a chiudere il nuovo decreto sui Lea (Livelli essenziali di assistenza, ndr), che e' fermo da oltre sei anni e questo rappresenta a mio giudizio un cambio di marcia e una sanita' piu' equa in tutte le Regioni'. Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenuto alla trasmissione Elisir. Dopo un annoso braccio di ferro sulle risorse che per alcune Regioni sono inadeguate anche considerando gli effetti della pandemia sui bilanci, il nuovo "decreto Lea" con i tariffari sulle prestazioni ambulatoriali e sulla protesica e' stato inviato dal ministero alle Regioni per l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni di mercoledi' 19 aprile. Se ci sara' l'Intesa, i nuovi tariffari che nel complesso includono oltre 3mila voci e che valgono circa 400 milioni entreranno in vigore, per l'ambulatoriale, a gennaio 2024 e per la protesica ad aprile prossimo.

Bag

(RADIOCOR) 18-04-23 11:28:57 (0288)SAN,PA 5 NNNN