Sanita': Schillaci, priorita' a carenza del personale e al trattamento economico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 feb - "Riconoscere i meriti e l'importanza degli operatori sanitari e sociosanitari vuol dire attivarsi per valorizzare al meglio la loro professionalita', dando risposte concrete a tutte le urgenze oggi piu' che mai attuali. E questa e' una mia priorita'". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario e del volontariato. "La carenza di personale - ha aggiunto - e' un'emergenza nazionale e dobbiamo affrontarla restituendo attrattivita' al Servizio sanitario nazionale". In questa direzione il ministro ha confermato l'impegno "a una rivalutazione del trattamento economico di chi ogni giorno e' impegnato nel servizio sanitario pubblico". Un primo segnale e' stato dato con l'inserimento, in legge di bilancio 2023, della norma che incrementa l'indennita' al personale operante presso i pronto soccorso". Parallelamente "e' necessario agire sui vincoli di spesa per permettere alle Regioni di potenziare gli organici e rafforzare i servizi sanitari regionali".

