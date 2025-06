Sanita': Schillaci, piu' fondi alla prevenzione e promozione degli screening

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 giu - 'Oggi solo il 5% del fondo sanitario nazionale e' destinato alle attivita' di prevenzione. Vogliamo aumentare questa percentuale e in questa direzione va anche il lavoro che stiamo portando avanti con il Mef, grazie alle nuove regole di bilancio europee, affinche' la spesa per la prevenzione sia considerata a tutti gli effetti un investimento'. Lo ha detto il ministro della Salute nel corso degli Stati generali della prevenzione in corso a Napoli sottolineando che 'fare leva sulla prevenzione significa, nel lungo termine, ridurre i costi dell'assistenza, liberando risorse da investire in innovazione e ricerca'. Per Schillaci occorre anche aderire a stili di vita corretti e agli screening oncologici con 16 milioni di persone invitate nel 2023 ma solo 7 milioni di test eseguiti. 'E' necessario rafforzare tutte le attivita' di coinvolgimento dei cittadini - ha aggiunto - e dobbiamo intercettare le paure, superare i pregiudizi. Un italiano su 5, soprattutto al Sud, non sa che gli screening sono gratuiti'. Schillaci ha lanciato un 'patto tra istituzioni e cittadini perche', come recita una campagna lanciata oggi con il capitano del Napoli, Di Lorenzo, la nostra salute e' la partita piu' importante'.

