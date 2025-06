Sanita': Schillaci, piu' fondi alla prevenzione e promozione degli screening -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,16 giu - Anche sul fronte degli stili di vita, secondo Schillaci, 'si puo' e si deve fare di piu' con un'alimentazione corretta e una costante attivita' fisica che sono importanti determinanti di salute e contribuiscono a contrastare l'insorgenza di patologie, anche oncologiche'. I dati delle sorveglianze dell'Istituto superiore di sanita' indicano che in Italia 4 adulti su 10 sono in sovrappeso o obesi. Alcune Regioni del Sud (Molise, Campania, Basilicata, Puglia) continuano a detenere il triste primato per quota piu' alta di persone in eccesso ponderale.

'E c'e' un problema di obesita' infantile che non dobbiamo sottovalutare - ha detto Schillaci - il 19% dei bambini e' in sovrappeso e gli obesi sono il 9,8%, inclusi i bambini con obesita' grave che rappresentano il 2,6%'. Ecco perche' 'non dobbiamo allentare la presa: dobbiamo continuare a sensibilizzare, a dare voce alla prevenzione e a farlo in modo corale'. In questa direzione il nuovo Piano nazionale della prevenzione, 'che stiamo definendo e per il quale sara' prezioso il contributo delle Regioni, puntera' sullo sviluppo della sanita' digitale e dell'assistenza territoriale nonche' sulla crescente ottica One Health'.

Dif

(RADIOCOR) 16-06-25 11:34:14 (0256)SAN,PA 5 NNNN