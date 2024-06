Sanita': Schillaci, in Piano Caldo numero 1500 e codice Pronto soccorso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - 'Da oggi e' disponibile il numero 1500, quest'anno abbiamo voluto potenziare il servizio, in collaborazione con l'Inail, prestando attenzione anche ai luoghi di lavoro, in particolare quelli outdoor come l'edilizia o l'agricoltura.

Personale appositamente formato dara' tutte le informazioni necessarie'. Cosi' il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto alla presentazione della campagna di prevenzione contro le ondate di caldo. 'Siamo l'unica Nazione con un sistema integrato di comunicazione, sorveglianza epidemiologica e alert', ha rimarcato ricordando che 'l'estate scorsa per la prima volta si e' ridotto l'eccesso di mortalita' tra gli over 65'. Dal 20 maggio il ministero della Salute ha avviato il Piano Caldo 2024 per prevenire gli effetti negativi delle elevate temperature sulla popolazione, in particolare sui soggetti piu' a rischio. E 'ogni giorno si possono consultare sul sito del ministero i bollettini relativi alle previsioni sulle ondate di calore in 27 citta' italiane, aggiornati con il supporto del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio'. Alle Regioni e' stato poi raccomandato di 'rafforzare l'assistenza attivando il codice calore - ha detto Schillaci - il percorso assistenziale preferenziale e differenziato nei Pronto soccorso, di potenziare il servizio di Guardia medica e di riattivare le Uscar per favorire l'assistenza domiciliare contro l'accesso inappropriato ai Pronto soccorso'.

