Sanita': Schillaci, da autonomia riequilibrio tra Regioni ma guida a ministero

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 apr - 'Dal 2001 con la Riforma del Titolo V della Costituzione di fatto l'operativita' sulla sanita' e' delegata alle Regioni e abbiamo quindi modelli diversi registrando purtroppo ancora tante disuguaglianze tra le Regioni, di cui sono vittime i cittadini italiani. Io credo che l'autonomia differenziata possa diventare un modello virtuoso per far si' che ci sia un maggiore riequilibrio tra le Regioni ma rivendico anche un ruolo importante di guida per il ministero'. Cosi' il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto alla trasmissione Elisir. 'Un ruolo guida - ha precisato - per far si' che le Regioni in difficolta' possano trovare aiuto nel ministero e che le piu' virtuose possano essere un modello per quelle che hanno piu' problemi'.

Bag

(RADIOCOR) 18-04-23 11:28:10 (0287)SAN,PA 5 NNNN