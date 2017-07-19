Sanita': Schillaci, con la manovra tetto dei dispositivi medici sale di 280 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - 'Con la finanziaria che stiamo approvando, il tetto di spesa per i dispositivi medici sale dal 4,4% al 4,6% (incremento che vale 280 milioni). Non e' irrilevante se consideriamo che con l'aumento di oltre 6 miliardi del Fondo sanitario nel 2026 parliamo, rispetto al 2025, di 500 milioni di euro a favore del settore'. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo all'Assemblea di Confindustria Dispositivi Medici, sottolineando il ruolo strategico dell'industria e assicurando 'cosi' come abbiamo fatto in ambito europeo, che l'Italia non puo' che ribadire il proprio impegno nel promuovere innovazione, eccellenza tecnologica e sostenibilita' a beneficio dei cittadini e del sistema sanitario'. La revisione dei Regolamenti europei sui dispositivi medici e diagnostici in vitro, attualmente in corso, per Schillaci 'rappresenta un passaggio cruciale. In questo ambito l'Italia ha svolto, e intende continuare a svolgere, un ruolo attivo, portando la propria esperienza e le proprie proposte per definire regole equilibrate e orientate al paziente, con l'obiettivo di rendere il sistema piu' efficiente e vicino ai bisogni dei cittadini e delle imprese'.

