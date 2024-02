Sanita': Schillaci, con -4.500 medici e -10mila nurse spese stellari per gettonisti

In Lombardia, Abruzzo, Piemonte maggiore spesa per 'appalti' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 feb - "Stimiamo che manchino 4.500 medici e circa 10.000 infermieri a livello nazionale. Questo ha portato al ricorso a gettonisti/cooperative, con effetti deleteri sul sistema".

Cosi' il ministro della Salute Orazio Schillaci nella relazione alla commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso. Facendo riferimento al rapporto Anac del 15 febbraio relativo a settembre 2023 sugli affidamenti pubblici del servizio di fornitura di personale medico e infermieristico (personale 'gettonista') al Ssn, Schillaci ha elencato le spese delle Regioni, tutte coinvolte (tranne la Pa di Trento) nel ricorso a medici e infermieri gettonisti. "Dall'analisi territoriale sulla spesa effettivamente sostenuta dalle stazioni appaltanti nel periodo 2019-2023 - ha detto - emerge che le Regioni impegnate dal punto di vista economico sono la Lombardia (56 milioni), l'Abruzzo (51 milioni) e il Piemonte (34 milioni), con valori nettamente superiori a quelli registrati dalle altre: rispetto ad esempio al Lazio, quarta regione per spesa sostenuta (13 milioni), si registrano un +332% della Lombardia, un +297% dell'Abruzzo e un +165% del Piemonte. Per Lombardia e Lazio - ha aggiunto il ministro - l'entita' della spesa per i medici e' pressoche' equivalente a quella per infermieri; per il Piemonte prevale la spesa per i medici mentre per l'Abruzzo la spesa e' totalmente imputata al personale infermieristico".

