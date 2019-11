Sanita': Rossi (Toscana), fondo non autosufficienti sia finanziato anche con Irpef

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 nov - 'Cronicita' e non autosufficienza sono le prime emergenze da affrontare, perche' oggi troppe famiglie sono lasciate sole: si dovrebbe lavorare a un Fondo nazionale da avviare con soldi pubblici e poi da alimentare con i contributi di tutti sull'Irpef. Una percentuale da stabilire in rapporto al reddito, cosi' come fanno altri Paesi da anni'. La proposta arriva dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenuto in un forum organizzato da Il Sole 24 Ore Radiocor. 'Al pubblico spetterebbe poi l'organizzazione dell'assistenza per intensita' di cura - ha spiegato Rossi -. Oggi la residenzialita' e' l'unica risposta ma ce ne sarebbero molte altre in grado di migliorare la qualita' e la speranza di vita dei pazienti ma anche di far emergere tanto "sommerso" che oggi caratterizza il settore. Come Toscana elaboreremo una linea guida per proporre il mix di assistenza

ottimale sulla base delle singole situazioni'.

