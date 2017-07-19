Sanita': Ragioneria Generale Stato certifica 46 mld (+7,7%) spesa privata famiglie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - 'Anche nel 2024, in linea con gli anni precedenti, dopo il rallentamento registrato nel 2020 pari a -11,6 per cento vs il 2019, continua il trend crescente della spesa sanitaria privata che presenta una variazione del +7,7 per cento rispetto ai valori dell'anno precedente'. Lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nell'ultimo Monitoraggio della spesa sanitaria. Al capitolo dedicato al Sistema tessera sanitaria, la RGS certifica una spesa provata per i cittadini arrivata nel 2024 a 46,4 miliardi dai 43,1 miliardi del 2023 con 'variazioni percentuali crescenti su tutto il territorio nazionale'.

Quanto alla composizione della spesa, le visite specialistiche ambulatoriali e gli interventi chirurgici, in linea con gli anni precedenti, continuano ad avere un peso prevalente (47,5%). Tra le Regioni, il maggior incremento della spesa privata delle famiglie si ha in Molise (+15,6%), nelle Marche (+13,2%) e in Basilicata (+11,8%) mentre sono ai minimi la Liguria (5,7%) e Toscana (5,8%).

