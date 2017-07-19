Sanita': protocollo Fondazione Essilux con universita' per diritto a salute visiva

Intesa sottoscritta alla presenza del ministro Bernini (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mar - Offrire agli studenti universitari che provengono da famiglie con un reddito Isee particolarmente basso l'accesso a visite oculistiche e, quando necessario, occhiali da vista: e' questo l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto oggi tra Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e Criu - Conferenza dei rettori delle universita' italiane, presentato a Roma alla presenza del ministro dell'Universita' e della Ricerca, Anna Maria Bernini. 'Garantire l'accesso a servizi essenziali come le visite oculistiche - ha sottolineato Bernini - significa rimuovere ostacoli che possono incidere sulla qualita' dello studio, sulla salute e sulle opportunita' di ciascuno'. Per Leonardo Maria del Vecchio, presidente della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia 'il progetto Campus Visivo nasce con l'obiettivo di rimuovere una barriera che puo' incidere sulla qualita' dello studio e sulla vita quotidiana degli studenti, restituendo sicurezza e creando le condizioni perche' ciascuno possa esprimere pienamente il proprio potenziale'.

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