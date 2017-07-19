Sanita' privata: sindacati, 17 aprile sciopero nazionale e manifestazione a Roma

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - 'Ad oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro ufficiale relativo all'incontro dello scorso 18 marzo tra ministero della Salute, Conferenza delle Regioni e associazioni datoriali: occasione che avrebbe dovuto definire il quadro dei finanziamenti per il rinnovo dei contratti della sanita' privata e Rsa'. Lo affermano in una nota unitaria i segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Federico Bozzanca, Roberto Chierchia e Rita Longobardi rilevando che 'siamo davanti ad uno stallo inaccettabile che conferma i nostri timori: si continua a giocare a nascondino sulla pelle di 300mila lavoratrici, lavoratori e professionisti, senza contratto da 8 e 14 anni'. 'A questo punto gli alibi sono finiti - sottolineano -: il 17 aprile sara' sciopero nazionale con una grande manifestazione a Roma'. L'incontro del 18 marzo avrebbe dovuto sciogliere il nodo delle risorse, condizione che Aris e Aiop pongono da mesi come pregiudiziale per aprire la trattativa. 'Il risultato - concludono - e' invece un totale silenzio'.

Dif.

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