Sanita': Pnrr, convegno de Il Sole 24 Ore con Rekeep su investimenti strutturali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 ott - Uno studio realizzato da Nomisma per Rekeep, capofila del principale gruppo italiano attivo nell'integrated facility management, ha messo a fuoco quali sono gli investimenti strutturali necessari per accelerare il percorso verso la realizzazione o il potenziamento di Ospedali di comunita', Case della comunita' e Rsa, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: una serie di interventi aggiuntivi rispetto a quanto gia' finanziato dal Pnrr che potrebbero essere realizzati raggiungendo l'obiettivo del consumo di suolo zero, tra riqualificazione dell'esistente e interventi di demolizione e ricostruzione. Per tracciare un quadro degli interventi infrastrutturali che consentirebbero di migliorare prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, rafforzare il processo di patient engagement, riducendo nel contempo i tempi di attesa per le prestazioni e le emissioni in atmosfera, giovedi' 14 ottobre Il Sole 24 Ore organizza in collaborazione con Rekeep l'evento digitale "Verso una nuova sanita' di prossimita'". Interverranno Nerina Dirindin (Docente Scienza delle Finanze ed Economia dei Sistemi di Welfare all'Universita' di Torino); Claudio Levorato (Presidente Manutencoop Societa' Cooperativa, holding di controllo di Rekeep); Marialucia Lorefice (Presidente Commissione Affari sociali Camera dei deputati); Anna Lisa Mandorino (Segretaria generale di Cittadinanzattiva); Marco Marcatili (Responsabile Sviluppo Nomisma); Rita Romitelli (Direttore ufficio "Patrimonio del Ssn", ministero della Salute), Luca Vecchi (Sindaco Reggio Emilia e delegato Anci al Welfare) e Maurizio Zega (Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche). La partecipazione all'evento e' gratuita previa registrazione (ilsole24ore.com/nuova-sanita).

