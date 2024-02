Sanita': per cure oltre 1 mld di prestiti a italiani nel 2023 (Facile.it)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 feb - Oltre 1 miliardo di euro: e' questo, secondo le stime di Facile.it, il valore dei prestiti personali erogati agli italiani nel 2023 per far fronte alle spese mediche. La salute ha un costo e chiedere un finanziamento per sostenere le spese sanitarie e' pratica sempre piu' diffusa tanto che, lo scorso anno, il peso percentuale di questi prestiti e' aumentato del 6,6% rispetto al 2022. 'Oggi curarsi e' diventato sempre piu' oneroso, anche alla luce del maggior ricorso alla sanita' privata - spiega Aligi Scotti, BU Director prestiti di Facile.it -. Servirsi del credito al consumo puo' essere una strategia per alleggerire l'impatto di queste spese sul bilancio familiare, evitando cosi' di andare in sofferenza o, peggio, di rinunciare a curarsi'. Dall'analisi, realizzata su un campione di oltre 400.000 domande di finanziamento raccolte online da Facile.it e Prestiti.it, emerge una doppia tendenza; se il peso percentuale delle domande di prestiti per la sanita' e' aumentato del 6,6%, dall'altro l'importo medio richiesto e' calato leggermente (-4%), arrivando, in media, a circa 6.152 euro. Visti i tempi di attesa sempre piu' lunghi della sanita' pubblica, che secondo un'indagine commissionata da Facile.it a settembre 2023 erano pari a circa 77 giorni, la diminuzione dell'importo richiesto puo' essere letto sia in relazione col fatto che ci si rivolge alla sanita' privata anche per visite o esami mediamente meno costosi, sia in relazione all'incremento dei tassi di interesse che hanno reso i finanziamenti piu' cari; nel 2022 il Taeg medio riservato a chi ha sottoscritto un prestito personale per spese mediche e' stato pari al 9,41%, valore salito al 10,86% nel 2023, in aumento del 15,4%.

