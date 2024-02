Sanita': per cure oltre 1 mld di prestiti a italiani nel 2023 (Facile.it) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,18 feb- Diminuisce, di contro, la durata media del finanziamento, passata da 56 mesi a 50 mesi, vale a dire poco piu' di 4 anni. Se si guarda al profilo del richiedente si scopre che chi ha presentato domanda di prestito personale per far fronte alle spese mediche aveva all'atto della firma mediamente 46 anni e mezzo, eta' piu' alta se confrontata con quella di chi richiede finanziamenti per scopi diversi e che supera di oltre 4 anni l'eta' media di chi si rivolge, in generale, a un istituto di credito (42 anni). Quasi una domanda su 4 (24,9%) arriva da richiedenti della fascia anagrafica 45-54 anni; seguono coloro che hanno tra i 35 e i 44 anni (20,9%), mentre al terzo posto si posizionano i soggetti con un'eta' compresa tra i 55 e i 64 anni (18,6%). Altro dato: nel 42,8% dei casi a presentare domanda di finanziamento per le spese sanitarie e' stata una donna, percentuale molto piu' elevata rispetto alle richieste di prestito totali, dove la quota femminile di richiedenti si ferma al 28,2%. Guardando, infine, alle differenze geografiche emerge come, se a livello nazionale l'incidenza dei finanziamenti destinati alle cure mediche e' pari al 4,70% del totale delle richieste di prestiti, le regioni dove il peso percentuale e' maggiore sono la Sardegna (5,33%), le Marche (5,14%) e la Liguria (5,12%).

