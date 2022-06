Sanita': Osservasalute, dopo Covid recupero aspettativa vita solo parziale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 giu - Gli uomini nel 2020 hanno perso piu' di 1 anno di vita rispetto al 2019 (-1,3 anni): il virus ha colpito piu' soprattutto nella prima ondata il Nord-Italia che quindi ha visto un decremento maggiore nella speranza di vita (in media -1,8 anni). Per gli uomini della Lombardia sono stati registrati i decrementi maggiori nella speranza di vita alla nascita (-2,6 anni vs -1,3 anni del dato nazionale). In tutto il Nord e' stato perso almeno 1 anno di vita. Minori le perdite nel 2020 per il Centro e il Mezzogiorno (-0,7 anni e -0,8 anni), anche se tutte le Regioni hanno registrato un decremento. Piu' colpita la Campania (-1,2 anni), meno la Basilicata e la Calabria (-0,4 anni). Nel 2021 - rilevano ancora da Osservasalute - si e' assistito a un lieve aumento della speranza di vita rispetto al 2020 (+0,3 anni). Il Nord cresce con livelli piu' alti guadagnando 1,1 anni, ma Centro e Mezzogiorno vedono ancora un peggioramento (-0,1 e -0,5 anni). La Lombardia, che nel 2020 era stata la regione piu' penalizzata, e' nel 2021 quella con il guadagno maggiore (+1,8 anni). Le donne nel 2020 hanno perso quasi 1 anno di vita rispetto al 2019 (-0,9 anni) e al Nord Italia in particolare hanno perso in media 1,4 anni. I decrementi maggiori nella speranza di vita alla nascita sono stati registrati per la Lombardia: -1,9 anni vs -0,9 anni del dato nazionale. Le regioni che al Nord hanno perso meno anni di vita sono il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia-Romagna (-0,8 anni). Minori rispetto al Nord sono state le perdite nel corso del 2020 per il Centro e il Mezzogiorno (-0,5 anni). Come per gli uomini, tutte le regioni hanno registrato un decremento della speranza di vita. Si va dal minimo della Basilicata (-0,2 anni) al massimo del Molise (-1,0 anno).

