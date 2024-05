Sanita': ok Ue aiuti pubblici per 1 mld progetto comune 6 Stati tra cui Italia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 28 mag - 'Ipcei Med4Cure' riguarda progetti di ricerca e sviluppo che coprono tutte le fasi chiave della catena del valore farmaceutico, dalla raccolta e studio di cellule, tessuti e altri campioni, alle tecnologie di produzione sostenibile di terapie innovative, compresi i trattamenti personalizzati, e all'applicazione di tecnologie digitali avanzate. Il completamento dekl progetto complessivo e' previsto per il 2036, con tempistiche variabili in funzione dei singoli progetti e delle aziende coinvolte. Secondo gli stati membri partecipanti si prevede la creazione di circa 6.000 posti di lavoro diretti e indiretti. Il progetto, indica Bruxelles, contribuisce direttamente al raggiungimento di diversi obiettivi di un'economia piu' verde, piu' sicura e resiliente, nonche' di un'assistenza sanitaria piu' accessibile. Tutti i 14 progetti che fanno parte dell'Ipcei 'sono molto ambiziosi, poiche' mirano a sviluppare tecnologie che vadano oltre cio' che offre attualmente il mercato e consentiranno importanti miglioramenti, in particolare nei settori delle soluzioni diagnostiche e della gestione delle malattie rare, della resistenza antimicrobica e dei tumori'.

I progetti daranno vita a piu' di 70 collaborazioni. Nel progetto sulle biorisorse sono coinvolte i soggetti italiani Fagoterapia, Holostem, Nurex; per lo sviluppo di modelli per identificare e testare terapie Fagoterapia, Holostem, Nurex, Takis; per sostanze innovative e vaccini Fagoterapia, Holostem, Nurex, Sanofi Italy, Takis; per processi di produzione innovativi Holostem, Nurex, Sanofi Italy, Takis.

Aps

